У Києві слідом за громадським транспортом планують підняти ціну на таксі: названо причину здорожчання

Попередньо, ціна на послугу зросте на 40%.

У Києві піднімуть ціни на таксі. Здорожчання пов’язане з підвищенням рівня комфорту в таксі для пасажирів. Водії змушені переважно за власний кошт підтримувати авто в порядку, а відповідне підвищення ціни передбачатиме і зростання зарплат таксистів.

Про це заявив голова профспілки таксистів столиці Валентин Голубєв.

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За його словами, сьогодні один кілометр поїздки в таксі коштує близько шести гривень. За новим тарифом вартість зросте до 10 гривень для машин економ-класу. Загалом одна поїздка на 10 кілометрів підвищиться в ціні одразу на 40 гривень.

Голубєв пояснює, що таке здорожчання передбачає підвищення зарплат водіям та зручні умови для того, аби ті могли підтримувати авто в гарному стані, комфортному для пасажирів. Голова профспілки таксистів Києва також зазначає, що виникає питання про створення законопроєкту про таксі, в якому пропишуть основні поняття безпеки пасажирів.

"Є таке поняття як базова ціна, і ця базова ціна має піднятись приблизно на 40%, для того, щоб на сьогоднішній день забезпечити водієві комфортний заробіток та умови, а також для того, щоб він міг підтримувати своє авто в хорошому стані... Підвищення рівня комфорту в таксі почнеться тоді, коли ми сядемо за стіл переговорів з такими компаніями як Uber, Bolt, Uklon і напишемо нормальний законопроєкт. Тому що все, що пропонувалося раніше, було не зовсім те, що потрібно. Гарантувати безпеку пасажира – найголовніше наше завдання", — наголосив Голубєв.

Голова профспілки таксистів Києва зауважив, що ціни можуть вирости й раніше, в разі зростання цін на пальне.

"Зараз звичайний таксист витрачає 3-4 тисячі гривень лише на пальне", — підкреслив Голубєв.

Нагадаємо, Київрада прийняла рішення суттєво підвищити вартість проїзду у громадському транспорті — у 2,5 рази, тобто з 8 до 20 грн. Для власників "картки киянина" буде дешевше - 12 гривень. Згодом з'явилась інформація про те, що слідом за громадським транспортом можуть здорожчати і маршрутки.

Киян така новина обурила, тому кілька десятків жителів столиці вийшли на протест під міську раду Києва. І хочf мер міста Віталій Кличко повідомив про відтермінування такого здорожчання до кінця опалювального сезону, учасники акції вимагали показати формулу, за якою визначали нову ціну на проїзд.

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