Перший сніг у Києві: 173 одиниці техніки обробляють дороги й тротуари протиожеледними засобами (фото, відео)

Перший сніг у Києві: 173 одиниці техніки обробляють дороги й тротуари протиожеледними засобами (фото, відео)

Автівки, які заважатимуть прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.

У Києві випав перший сніг. 173 одиниці техніки обробляють дороги й тротуари протиожеледними засобами

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Дорожники КК "Київавтодор" ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми і спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами.

Нині спеціальна техніка розташована на вихідних позиціях у місті, а також наносить рідкі хлориди, сіль і піщаносоляну суміш.

Комунальна корпорація для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки.

У КК "Київавтодор" нагадують водіям, що у період погіршення погодних умов необхідно бути обачними на дорогах. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, переконливо просять це зробити, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.

Пішов гарно!)) #першийсніг Опубліковано Наталкою Діденко Вівторок, 23 листопада 2021 р.

Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.

КМДА

Нагадаємо, у Києві 24 листопада очікується мінливо хмарна погода, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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