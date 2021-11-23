Суцільні затори та соцмережі у фотографіях: як Київ засипає першим снігом

Через перший сніг в столиці стався і транспортний колапс: столицю скували затори.
У Києві у вівторок, 23 листопада, випав перший сніг. Поки у Мережі публікують яскраві фото та відео, водії застрягли у кілометрових заторах.
Синоптикиня Наталка Діденко у Facebook опублікувала відео першого снігу.
"Пішов гарно! Перший сніг", - написала Наталка Діденко.
На фото, які публікують у Мережі видно, що сніг притрусив вулиці столиці.
Проте через перший сніг в столиці стався і транспортний колапс: столицю скували затори. Так, стоїть центр Києва, проспект Перемоги, вулиці Довженка, Гетьмана та Чоколівський бульвар, бульвар Шевченка, проспект Бандери до Північного мосту, Набережне та Наддніпрянське шосе, Набережно-Рибальська вулиця, бульвар Дружби Народів та інші. На лівому березі затори утворилися в районі Дарницької площі та на Харківському шосе.
Зазначимо, що у столиці 173 одиниці техніки обробляють дороги й тротуари протиожеледними засобами.
Нагадаємо, у Києві 24 листопада очікується мінливо хмарна погода, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
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