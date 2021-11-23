Перший сніг: Київ та область попередили про ожеледицю на дорогах

Перший сніг: Київ та область попередили про ожеледицю на дорогах

Водіям нагадали основні правила безпеки під час ожеледиці.

У столиці та Київській області найближчим часом на дорогах можлива ожеледиця.

Про це попередили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Уночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)", — йдеться в повідомленні.

ДСНС наголошує, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Водіям нагадали, що для безпеки потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

зберігати дистанцію між автомобілями;

дотримуватися швидкісного режиму;

під час їзди не здійснювати різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.

Нагадаємо, що у Києві 23 листопада випав перший сніг. Водії застрягли у кілометрових заторах.

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