Центри зайнятості в Києві: де та як знайти роботу

Центри зайнятості в Києві: де та як знайти роботу

На сайті Державного центру зайнятості доступні тисячі вакансій.

Знайти роботу в Києві можна за допомогою міського центру зайнятості онлайн або завітавши до однієї з районних філій без попереднього запису. Із собою потрібен тільки паспорт та ідентифікаційний код.

Щоб переглянути вакансії, треба перейти на сайт kie.dcz.gov.ua, обрати регіон пошуку, населений пункт і район.

Пошук роботи

Професію, посаду або групу посад можна обрати з великого переліку на сервісі. Крім того, ви можете фільтрувати рівень заробітної плати, характер виконуваної роботи та наявність житла. Сортувати наявні вакансії можна за датою або за рівнем зарплатні.

https://kie.dcz.gov.ua/

Відгукнутися на вакансію

Якщо вас зацікавила обрана вакансія, зверніться до центру зайнятості, який її зареєстрував, вказавши номер вакансії. Всі деталі про вакансію, її опис та вимоги до кандидата вказані на сайті.

https://kie.dcz.gov.ua/

Центри зайнятості у Києві

Адреси районних центрів зайнятості міста Києва доступні за цим посиланням. Із питаннями щодо пошуку роботи можно звернутися на "гарячу лінію" за телефоном +380 (44) 245 17 17.

Тест на профорієнтацію

Зазначимо, що на сайті також можна пройти тестування з професійної орієнтації. Тести підійдуть для тих, хто тільки починає свій кар'єний шлях, а також знадобляться тим, хто вже працює, аби зрозуміти сильні сторони та конкурентні переваги.

Також за допомогою тестування можна визначити, чи є у вас хист до підприємницької діяльності. Якщо ви втратили роботу або вас не задовольняє ваша попередня – можливо, це шанс задуматися, чим ви насправді хочете займатися.

kie.dcz.gov.ua

Хто найбільше заробляє у Києві

Нагадаємо, що найбільше в Києві отримують працівники IT-сфери. Станом на середину листопада середня зарплата у столиці становить 17,5 тис. грн. Проте на деяких посадах можна отримати до 80 тис. грн. Серед високооплачуваних посад знаходяься Java developer – 80 тис. грн, C++ програміст, Net developer та програміст django – 75 тис. грн.

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