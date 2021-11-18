Робота в Києві: кому платять 80 тисяч гривень на місяць

Робота в Києві: кому платять 80 тисяч гривень на місяць

Найбільше отримують працівники IT-сфери.

Станом на середину листопада середня зарплата у Києві становить 17,5 тис. грн. Проте на деяких посадах можна отримати до 80 тис. грн.

Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua.

Так, найбільше заробляють працівники IT-сфери. Серед високооплачуваних посад знаходяться Java developer – 80 тис. грн, C++ програміст, Net developer та програміст django – 75 тис. грн.

Найбільше отримують працівники IT-сфери / Work.ua

У середньому близько 40 тис. грн у Києві заробляють стоматологи та рієлтори. Трохи менше пропонують укладачам плитки – 37 тис. грн та автомалярам – 33,5 тис. грн. Тестувальники та покрівельники у столиці отримують по 30 тис. грн.

Найнижча середня зарплата у Києві – 8 тис. грн. Стільки пропонують операторам квест-кімнат та вахтерам. Близько 9 тис. грн можна отримувати, працюючи санітаркою, прибиральницею чи помічником ветеринарного лікаря. Вчителям історії, психологам і покоївкам у столиці пропонують по 12 тис. грн на місяць.

Хто отримує найменше у Києві

Найбільше популярністю в Києві користуються такі вакансії:

Менеджер з продажу – 24 тис. грн

Продавець консультант – 14 тис. грн

Адміністратор – 15 тис. грн

Водій – 21 тис. грн

Менеджер з роботи з клієнтами – 21 тис. грн

Кухар – 17,5 тис. грн

Також кияни часто шукають роботу касиром – 12,8 тис. грн, вантажником та баристою – 14 тис. грн.

Серед непопулярних вакансій знаходяться скарбник – 22 тис. грн, травматолог – 25 тис. грн та викладач польської – 12,5 тис. грн.

Нагадаємо, що середня заробітна плата українців у жовтні знизилася на 300 грн – до 17,7 тис. грн. Лідер за сумою окладів – Київ.

"Віковий ценз" | Як потрапити в IT-сферу кандидатам віком старше 50

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