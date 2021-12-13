Розгорнули плакат та запалили фаєри: у Києві провели акцію на підтримку фігурантів справи Шеремета

Розгорнули плакат та запалили фаєри: у Києві провели акцію на підтримку фігурантів справи Шеремета

Троє підозрюваних свою провину не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

Фаєри на скляному мосту у столиці. Акцію протесту на підтримку фігурантів справи Шеремета провели у Києві. Нині - два роки, як під слідством перебувають військовий та музикант Андрій Антоненко, лікарка Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 грудня.

Зазначається, що їхні друзі та рідні зібралися на мосту в середмісті, розгорнули над проїжджою частиною плакат та запалили фаєри. Рівно два роки тому Антоненка, Кузьменко і Дугарь затримали, у їхніх помешканнях провели обшуки. Спершу підозрюваних відправили під варту, згодом - пом'якшували запобіжні заходи.

Нині Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко під домашніми арештами, Яна Дугарь - під особистим зобов'язанням. Рідні та адвокати обвинувачених кажуть, за ці два роки слідство так і не надало доказів причетності фігурантів до вбивства журналіста.

Нагадаємо:

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета . Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.