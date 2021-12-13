"Погрожував порізати колеса": у Києві на Бесарабці орудує псевдопаркувальник

Чоловік постійно паркує свій автомобіль біля "Арени".
У Києві на офіційній парковці на Бесарабській площі орудує чоловік, який погрозами вимагає з власників автівок гроші за паркування.
Про це повідомила активістка Наталя Усатенко на своїй сторінці в Facebook.
Усатенко підкреслила, що завжди використовує додаток "Київ Цифровий" для сплати за паркування, а у вихідні дні парковка безкоштовна. Саме це вона і пояснила молодику, який підійшов до неї з вимогою сплатити за паркування. Після цього вона помітила, що з колеса її автомобіля зник ковпачок.
Наступного разу, також у вихідний день, цей самий чоловік знову підходив з вимогою сплатити за паркування, а коли активістка відмовилась, псевдопаркувальник почав погрожувати, що поріже колеса її машини.
"Машину я там не залишила, бо знаю, що такий дивак цілком може це зробити, а Патрульна поліція Києва мені нічим не допоможе”, – написала активістка.
Жінка уточнила, що чоловік постійно паркує свій автомобіль біля "Арени".
Нагадаємо, у Києві запрацював новий сервіс повернення автомобіля зі штрафмайданчика.
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