Під Києвом водій Ford Ecosport в'їхав у Ford Kuga: троє травмованих, серед яких двоє дітей (фото)

37- річний підприємець з Черкащини - водій Ford Ecosport - не впорався з керуванням.
Під Києвом водій Ford Ecosport не впорався з керуванням та в'їхав у Ford Kuga. Внаслідок ДТП травмувалися троє людей, серед них двоє дітей.
Поліція Бориспільщини встановлює обставини ДТП.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
"12 грудня о 18:30 годині, рухаючись автошляхом Н-08 сполученням м. Бориспіль – м. Дніпро, 37- річний приватний підприємець з Черкащини, керуючи автомобілем Ford Ecosport, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Ford Kuga, під керуванням 56-річного жителя міста Бориспіль", - йдеться у повідомленні поліції.
Внаслідок автопригоди водій Ford Ecosport та його пасажири: двоє малолітніх дітей 5 та 11 років отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні для надання допомоги.
Водій Ford Kuga з тілесними ушкодженнями госпіталізований до Бориспільської лікарні.
Наразі життю учасників автопригоди нічого не загрожує.
На місці працювала слідчо-оперативна група Бориспільського РУП. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Києві сталася незвична ДТП. Легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.
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