Центры занятости в Киеве: где и как найти работу

Центры занятости в Киеве: где и как найти работу

На сайте Государственного центра занятости доступны тысячи вакансий.

Найти работу в Киеве можно с помощью городского центра занятости онлайн или посетив один из районных филиалов без предварительной записи. С собой нужен только паспорт и идентификационный код.

Чтобы просмотреть вакансии, нужно перейти на сайт kie.dcz.gov.ua, выбрать регион поиска, населенный пункт и район.

Поиск работы

Профессию, должность или группу должностей можно выбрать из большого перечня на сервисе. Кроме того, вы можете фильтровать уровень заработной платы, характер выполняемой работы и наличие жилья. Сортировать доступные вакансии можно по дате или по уровню зарплаты.

https://kie.dcz.gov.ua/

Откликнуться на вакансию

Если вас заинтересовала выбранная вакансия, обратитесь в центр занятости, который ее зарегистрировал, указав номер вакансии. Все детали о вакансии, ее описание и требования к кандидату указаны на сайте.

https://kie.dcz.gov.ua/

Центры занятости в Киеве

Адреса районных центров занятости города Киева доступны по этой ссылке. С вопросами по поиску работы можно обратиться на горячую линию по телефону +380 (44) 245 17 17.

Тест на профориентацию

Отметим, что на сайте можно пройти тестирование по профессиональной ориентации. Тесты подойдут для тех, кто только начинает свой карьерный путь, а также понадобятся уже работающим, чтобы понять сильные стороны и конкурентные преимущества.

Также с помощью тестирования можно определить, есть ли у вас способность к предпринимательской деятельности. Если вы потеряли работу или вас не удовлетворяет ваша предыдущая – возможно, это шанс задуматься, чем вы действительно хотите заниматься.

kie.dcz.gov.ua

Кто больше всего зарабатывает в Киеве

Напомним, что больше всего в Киеве получают работники IT-сферы. На середину ноября средняя зарплата в столице составляет 17,5 тыс. грн. Однако в некоторых должностях можно получить до 80 тыс. грн. Среди высокооплачиваемых должностей находятся Java developer – 80 тыс. грн, C++ программист, Net developer и программист django – 75 тыс. грн.

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