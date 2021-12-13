Під Києвом річку Стугну забруднено викидами пічних матеріалів: фото

Відкрито кримінальне провадження за ст. 236 (Порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України.

Під Києвом річку Стугну забруднено викидами пічних матеріалів.

Поліцейські Обухова встановлюють обставини забруднення річки та причетних до цього осіб.

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Про це повідомляє Поліція Київської області.

За фактом забруднення Стугни відкрито кримінальне провадження за ст. 236 (Порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України.

Крім того, слідчими Обухівщини скеровані відповідні запити до Обухівської районної державної адміністрації та басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра щодо надання відповідних документів, які підтверджують факти здійснення викидів пічних матеріалів, які стікають у річку Стугна, із усіма додатками та наявними матеріалами за фактом забруднення, а також про надання результатів дослідження відібраних проб викидів.

Також проводяться заходи зі встановлення особи, якій належить металева труба під ґрунтовим покривом, яка розташована неподалік піщаного кар’єру, через яку у річку потрапляють небезпечні речовини, а також підстави здійснення цих викидів.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини факту порушення у сфері довкілля та причетних до цього осіб.

Слідство триває.

Нагадаємо, столична прокуратура взяла на контроль розслідування обставин забруднення нафтопродуктами водойм у Оболонському районі столиці.

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