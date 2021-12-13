У Києві вдарить мороз -12 градусів: синоптики попередили про різке похолодання

Столицю засипле снігом.
У Києві через 10 днів очікується різке похолодання. У середу, 22 грудня, температура повітря опуститься до -12 градусів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Крім того, столицю засипле снігом. Протягом тижня, 13-19 грудня, похолодає максимум до -2 градусів. Кожного дня, окрім середи і четверга, буде йти сніг.
Наступного тижня, від 20 грудня, температура почне знижуватися. У понеділок і вівторок очікується мороз до -3 градусів. Снігопади не припиняться. У середу, 22 грудня, прогнозують різке похолодання до -12 градусів та невеликий сніг.
Нагадаємо, що у понеділок, 13 грудня, весь день у Києві буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ та сніг. Очікується, що дощ почнеться зранку і ослабне після обіду. Ближче до вечера йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
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