Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Києві вдарить мороз -12 градусів: синоптики попередили про різке похолодання

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві вдарить мороз -12 градусів: синоптики попередили про різке похолодання

УНІАН

Столицю засипле снігом.

У Києві через 10 днів очікується різке похолодання. У середу, 22 грудня, температура повітря опуститься до -12 градусів.
 
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Крім того, столицю засипле снігом. Протягом тижня, 13-19 грудня, похолодає максимум до -2 градусів. Кожного дня, окрім середи і четверга, буде йти сніг.
 
Наступного тижня, від 20 грудня, температура почне знижуватися. У понеділок і вівторок очікується мороз до -3 градусів. Снігопади не припиняться. У середу, 22 грудня, прогнозують різке похолодання до -12 градусів та невеликий сніг.
 
Нагадаємо, що у понеділок, 13 грудня, весь день у Києві буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ та сніг. Очікується, що дощ почнеться зранку і ослабне після обіду. Ближче до вечера йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
© Sinoptik.ua
Sinoptik.ua

Від сьогодні по всій Україні різко погіршиться погода

Від сьогодні по всій Україні різко погіршиться погода
Читайте також:
Наступна публікація