Біля Борисполя намагаються збити іранські "шахіди" (відео)

За словами місцевих, небо у Борисполі - у червоних спалахах, а довкола чутно гучні звуки.

Поблизу Борисполя Київської області українські захисники намагаються збити іранські дрони-камікадзе "Shahed".

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.

Нагадаємо, останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури.

Атака дронів 17 жовтня

Зокрема, ввечері, 17 жовтня, іранські "мопеди" знову активізувалися. У Білій Церкві місцеві жителі чули звуки вибухів, а в ОВА підтвердили, що у Київській області працює протиповітряна оборона - ОВА.

У понеділок зранку, 17 жовтня, війська РФ іранським дроном-камікадзе обстріляли житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Після цього приміщення обвалилося. На місці трагедії загинули четверо людей.

Через російський обстріл 16 сімей втратили свої квартири, зруйнований будинок не підлягає відновленню.