"Будинок зруйнований повністю": Кличко повідомив, скільком сім'ям росіяни дроном рознесли квартири

Внаслідок удару Росії по Києву, куди окупанти вранці 17 жовтня спрямували дрони-камікадзе, 16 сімей втратили оселі. Їхні квартири були в багатоповерхівці, яку зруйнував дрон, запущений армією РФ.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного із міських телеканалів.

За його даними, будинок, де стався вибух 17 жовтня, після атаки дрона не підлягає відновленню.

Він запевнив, що влада попіклується про людей, яким росіяни зруйнували оселі. Наразі розглядається варіант того, що потерпілим нададуть постійне житло.

"16 родин, наскільки я знаю, перебували в цьому будинку. Він зруйнований повністю, він не підлягає відновленню. Опорні конструкції зруйновані, майже нічого не залишилося. Ми зараз взяли до списку всіх людей, які там мешкали. Людей розміщують зараз у готелях, готові надати зараз тимчасове житло. І розглядаємо зараз надати їм постійне житло, бо вони залишилися без даху над головою в один момент", - сказав очільник Києва.

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Україну дронами вранці 17 жовтня. Внаслідок атаки дронів-камікадзе зруйновано житловий будинок у Шевченківському районі, де загинули четверо людей.

Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які чекали на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран у причетності до масових вбивств українців. Адже саме іранськими безпілотниками Росія атакує південь України та Київ. Подоляк наголосив, що це "той випадок, коли санкцій вже точно замало".

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