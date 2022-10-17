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Возле Борисполя пытаются сбить иранские "шахиды" (видео)

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Возле Борисполя пытаются сбить иранские "шахиды" (видео)

Фото: Associated Press

По словам местных, небо в Борисполе — в красных вспышках, а вокруг слышны громкие звуки.

Вблизи Борисполя Киевской области украинские защитники пытаются сбить иранские дроны-камикадзе "Shahed".

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав соответствующее видео.

Напомним, в последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры.

Атака дронов 17 октября

В частности, вечером, 17 октября, иранские "мопеды" снова активизировались. В Белой Церкви местные жители слышали звуки взрывов, а в ОВА подтвердили, чтов Киевской области работает противовоздушная оборона – ОВА.

В понедельник утром, 17 октября, войска РФ иранским дроном-камикадзе обстреляли жилой дом в Шевченковском районе Киева. После этого помещение обрушилось. На месте трагедии погибли четыре человека.

Из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры, разрушенный дом не подлежит восстановлению.

Все о "мопедах": почему нельзя самим сбивать дроны и публиковать фото

Все о "мопедах": почему нельзя самим сбивать дроны и публиковать фото

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