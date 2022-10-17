Зеленский отреагировал на утренний удар дронами по Киеву: террор должен проиграть и проиграет

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронами Киева 17 октября. В результате действий российских оккупантов погибли по меньшей мере четыре человека.

К ответственности будет привлечен каждый российский террорист, который выполнял преступные приказы и убивал мирных граждан.

Об этом на своей странице в соцсети написал Владимир Зеленский.

По его словам, террор должен проиграть и проигрывает. Украина же — победит. К ответственности будут привлечены все российские террористы, отдавшие или исполнявшие преступные приказы.

"Нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех находившихся врагов нашей государственности. Действует коварно: убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре. В результате сегодняшней атаки оккупантов на жилой дом в Киеве погибли уже 4 человека. Среди них молодая семья, которая ждала ребенка. Поисково-спасательные работы еще продолжаются”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что СБУ открыла два уголовных производства по фактам атаки дронами Киева.

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