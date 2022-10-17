СБУ открыла два уголовных производства по фактам атаки дронами Киева

СБУ открыла два уголовных производства по фактам вражеских обстрелов Киева 17 октября.
Российские оккупанты утром 17 октября нанесли удар иранскими беспилотниками по Киеву. В СБУ по факту этого открыли два уголовных производства.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, одно из производств открыто по факту обстрелов жилого дома. Другое – объектов энергетической инфраструктуры.
“Оба производства открыты по статье 438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) УК Украины. Устанавливаются все причастные к очередным российским зверствам, проводится комплекс следственно-оперативных действий по привлечению виновных к ответственности”, — рассказали в пресс-службе СБУ.
Напомним, что в Киеве полицейские сбили один из дронов стрелковым оружием.
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