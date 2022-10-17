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СБУ открыла два уголовных производства по фактам атаки дронами Киева

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СБУ открыла два уголовных производства по фактам атаки дронами Киева

Фото: ГСЧС Украины

СБУ открыла два уголовных производства по фактам вражеских обстрелов Киева 17 октября.

Российские оккупанты утром 17 октября нанесли удар иранскими беспилотниками по Киеву. В СБУ по факту этого открыли два уголовных производства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, одно из производств открыто по факту обстрелов жилого дома. Другое – объектов энергетической инфраструктуры.

“Оба производства открыты по статье 438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) УК Украины. Устанавливаются все причастные к очередным российским зверствам, проводится комплекс следственно-оперативных действий по привлечению виновных к ответственности”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

Напомним, что в Киеве полицейские сбили один из дронов стрелковым оружием.

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