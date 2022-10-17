"Дом разрушен полностью": Кличко сообщил, скольким семьям россияне дроном разнесли квартиры

В результате удара России по Киеву, куда оккуанты утром 17 октября направили дроны-камикадзе, 16 семей потеряли дома. Их квартиры были в многоэтажке, разрушенной дроном, запущенным армией РФ.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из городских телеканалов.

По его данным, дом, где произошел взрыв 17 октября после атаки дрона, не подлежит восстановлению.

Он заверил, что власти позаботятся о людях, которым россияне разрушили дома. Сейчас рассматривается вариант того, что пострадавшим будет предоставлено постоянное жилье.

"16 семей, насколько я знаю, находились в этом доме. Он разрушен полностью, он не подлежит восстановлению. Несущие конструкции разрушены, почти ничего не осталось. Мы сейчас взяли в список всех людей, которые там жили. Людей размещают сейчас в гостиницах, готовы предоставить сейчас временное жилье. И рассматриваем сейчас предоставить им постоянное жилье, потому что они остались без крова в один момент", — сказал глава Киева.

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами утром 17 октября. В результате атаки дронов-камикадзе разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли четыре человека.

Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев. Поскольку именно иранскими беспилотниками Россия атакует юг Украины и Киев. Подоляк подчеркнул, что это "тот случай, когда санкций уже точно мало".

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