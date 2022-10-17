россии нужна территория Украины без жителей, - Виталий Кличко

Очередная атака агрессора на столицу Украины – это еще одно доказательство того, что россии нужна только территория Украины без жителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире национального телемарафона «Единые новости», передает сайт КГГА.

«Сегодняшняя атака – еще одно доказательство геноцида, который совершает россия по отношению к украинскому народу. И свидетельство того, что россии нужна Украина без украинцев. Агрессору нужна территория. Без жителей. Мы видим, что удары наносят по гражданским и инфраструктурным объектам. Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла, без электричества», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, жилой дом в Шевченковском районе, в который попал дрон, уже не подлежит реконструкции. Город оказывает жителям медицинскую и психологическую помощь.

«Люди потеряли свои дома, остались без крова. Мы готовы предоставить тем, кому нужно, временное убежище в гостиницах и общежитиях. Также пострадавшим будет предоставлена ​​материальная помощь. И дальше будем решать вопрос дальнейшего переселения пострадавших», – отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки российскими дронами-камикадзе в столице погибли четыре человека. В том числе супруги, которые ждали ребенка. Госпитализированы трое пострадавших, двое из них – работники ГСЧС, отметил Кличко. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди.