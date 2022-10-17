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Зеленський відреагував на ранковий удар дронами по Києву: терор має програти і програє

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Зеленський відреагував на ранковий удар дронами по Києву: терор має програти і програє

Фото: Громадське

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронами Києва 17 жовтня. Внаслідок дій російських окупантів загинули щонайменше чотири людини.

До відповідальності буде притягнуто кожного російського терориста, який виконував злочинні накази та вбивав цивільних громадян.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Володимир Зеленський.

За його словами, терор має програти і програє. Натомість Україна - переможе. До відповідальності будуть притягнуті всі російські терористи, які віддавали чи виконували злочинні накази.

“Нинішній ворог у своєму злі об’єднує, здається, усіх ворогів нашої державності, які були. Діє підступно: вбиває мирних людей, б’є по житлу, інфраструктурі. Внаслідок сьогоднішньої атаки окупантів на житловий будинок у Києві загинуло вже 4 людини. Серед них молода родина, яка чекала на дитину. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що СБУ відкрила два кримінальні провадження за фактами атаки дронами Києва.

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