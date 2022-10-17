У Києві з-під руїн житлового будинку витягли тіло четвертого загиблого

Серед загиблих була молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину, жінка була на шостому місяці вагітності.

У Києві з-під руїн житлового будинку на вулиці Жилянській витягли тіло четвертого загиблого.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

Раніше під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців.

Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

Нагадаємо, у понеділок зранку, 17 жовтня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Надзвичайникам вдалося врятувати 19 людей.

Дрони повторно обстрілюють Київ | Світлана Водолага

Читайте також: