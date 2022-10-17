У Києві з-під руїн житлового будинку витягли тіло четвертого загиблого

Серед загиблих була молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину, жінка була на шостому місяці вагітності.
У Києві з-під руїн житлового будинку на вулиці Жилянській витягли тіло четвертого загиблого.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.
Раніше під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців.
Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.
Нагадаємо, у понеділок зранку, 17 жовтня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.
Надзвичайникам вдалося врятувати 19 людей.
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