Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві з-під руїн житлового будинку витягли тіло четвертого загиблого

Дата публікації
Перегляди
2039
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві з-під руїн житлового будинку витягли тіло четвертого загиблого

Фото: facebook/Віталій Кличко

Серед загиблих була молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину, жінка була на шостому місяці вагітності.

У Києві з-під руїн житлового будинку на вулиці Жилянській витягли тіло четвертого загиблого.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

Раніше під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців.

Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

Нагадаємо, у понеділок зранку, 17 жовтня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. 

Надзвичайникам вдалося врятувати 19 людей.

Дрони повторно обстрілюють Київ | Світлана Водолага

Дрони повторно обстрілюють Київ | Світлана Водолага

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2039
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація