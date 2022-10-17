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СБУ відкрила два кримінальні провадження за фактами атаки дронами Києва

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СБУ відкрила два кримінальні провадження за фактами атаки дронами Києва

Фото: ДСНС України

СБУ відкрила два кримінальні провадження за фактами ворожих обстрілів Києва 17 жовтня.

Російські окупанти вранці 17 жовтня завдали ударів іранськими безпілотниками по Києву.  В СБУ по факту цього відкрили два кримінальні провадження.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, одне із проваджень відкрито за фактом обстрілів житлового будинку. Інше - об’єктів енергетичної інфраструктури.

“Обидва провадження відкриті за статтею 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”)  КК України. Встановлюються усі причетні до чергових російських звірств, проводиться комплекс слідчо-оперативних дій для притягнення винних до відповідальності”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що в Києві поліцейські збили один із дронів стрілецькою зброєю.

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