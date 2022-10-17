СБУ відкрила два кримінальні провадження за фактами атаки дронами Києва

СБУ відкрила два кримінальні провадження за фактами ворожих обстрілів Києва 17 жовтня.

Російські окупанти вранці 17 жовтня завдали ударів іранськими безпілотниками по Києву. В СБУ по факту цього відкрили два кримінальні провадження.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, одне із проваджень відкрито за фактом обстрілів житлового будинку. Інше - об’єктів енергетичної інфраструктури.

“Обидва провадження відкриті за статтею 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України. Встановлюються усі причетні до чергових російських звірств, проводиться комплекс слідчо-оперативних дій для притягнення винних до відповідальності”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що в Києві поліцейські збили один із дронів стрілецькою зброєю.

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