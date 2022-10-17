У Київській області працює протиповітряна оборона - ОВА (фото, відео)

Над Броварами збили ворожий дрон-камікадзе.
У Київській області працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО", - зазначив він.
Кулеба закликав місцевих не знімати та не викладати в соцмережах фото та відео роботи Збройних сил України.
Очевидці повідомляють про шість іранських дронів-камікадзе у Києві.
Крім того, за даними військового кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка, у районі Борисполя намагаються збити іранські дрони.
Цаплієнко додає, що ще один шахід летить в бік Борисполя.
Про роботу ППО над Борисполем Київської області повідомив мер міста Володимир Борисенко та оприлюднив відеозвернення.
Повідомляється, що над Броварами збили ворожий дрон-камікадзе.
Міський голова Броварів Ігор Сапожко зазначив, що на території Броварської громади спрацювало ППО.
"Інформації про руйнування немає. Зберігайте спокій! Віримо в ЗСУ", - зазначив він.
Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Україну дронами вранці 17 жовтня. Внаслідок атаки дронів-камікадзе зруйновано житловий будинок в Шевченківському районі, де загинули четверо людей.
Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.
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