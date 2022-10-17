У Київській області працює протиповітряна оборона - ОВА (фото, відео)

У Київській області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО", - зазначив він.

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Кулеба закликав місцевих не знімати та не викладати в соцмережах фото та відео роботи Збройних сил України.

Очевидці повідомляють про шість іранських дронів-камікадзе у Києві.

Крім того, за даними військового кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка, у районі Борисполя намагаються збити іранські дрони.

Цаплієнко додає, що ще один шахід летить в бік Борисполя.

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Про роботу ППО над Борисполем Київської області повідомив мер міста Володимир Борисенко та оприлюднив відеозвернення.

Повідомляється, що над Броварами збили ворожий дрон-камікадзе.

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Міський голова Броварів Ігор Сапожко зазначив, що на території Броварської громади спрацювало ППО.

"Інформації про руйнування немає. Зберігайте спокій! Віримо в ЗСУ", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Україну дронами вранці 17 жовтня. Внаслідок атаки дронів-камікадзе зруйновано житловий будинок в Шевченківському районі, де загинули четверо людей.

Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

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