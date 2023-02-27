Атака на Київ: у повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти

Будьте обережними та не нехтуйте особистою безпекою.

Триває повітряна атака на Київ.

Про це повідомили у Київський міській військовій адміністрації.

"У повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БПЛА. Працює ППО. Інформація оновлюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в оперативній інформації від влади.

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Нагадаємо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. В області працює ППО.

Також на Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник.

До того ж у повітрі збитий ще один ворожий дрон. Про це повідомили в ОК "Північ".

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