Атака на Київ: у повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти

Будьте обережними та не нехтуйте особистою безпекою.
Триває повітряна атака на Київ.
Про це повідомили у Київський міській військовій адміністрації.
"У повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БПЛА. Працює ППО. Інформація оновлюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в оперативній інформації від влади.
Нагадаємо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. В області працює ППО.
Також на Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник.
До того ж у повітрі збитий ще один ворожий дрон. Про це повідомили в ОК "Північ".
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