Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака на Київ: у повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5401
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака на Київ: у повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти

Фото: ТСН.ua

Будьте обережними та не нехтуйте особистою безпекою.

Триває повітряна атака на Київ.

Про це повідомили у Київський міській військовій адміністрації. 

"У повітряному просторі столиці  виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БПЛА. Працює ППО. Інформація оновлюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в оперативній інформації від влади. 

Нагадаємо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. В області працює ППО. 

Також на Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник. 

До того ж у повітрі збитий ще один ворожий дрон. Про це повідомили в ОК "Північ".

Читайте також:

Скільки разів за цей рік українці чули звуки повітряної тривоги

Скільки разів за цей рік українці чули звуки повітряної тривоги

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5401
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація