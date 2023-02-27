Атака на Киев: в воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты

Будьте осторожны и не пренебрегайте личной безопасностью.
Идет воздушная атака на Киев.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
"В воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты. Предварительно это ударные БПЛА. Работает ПВО. Информация обновляется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в оперативной информации от властей.
Напомним, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. В области работает ПВО.
Также на Черниговщине работает ПВО : сбили один вражеский беспилотник.
К тому же в воздухе сбит еще один вражеский дрон. Об этом сообщили в ОК "Север".
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