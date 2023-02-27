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Атака на Киев: в воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4379
Время на прочтение
1 мин
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Атака на Киев: в воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты

Фото: ТСН.ua

Будьте осторожны и не пренебрегайте личной безопасностью.

Идет воздушная атака на Киев.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"В воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты. Предварительно это ударные БПЛА. Работает ПВО. Информация обновляется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в оперативной информации от властей.

Напомним, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. В области работает ПВО.

Также на Черниговщине работает ПВО : сбили один вражеский беспилотник.

К тому же в воздухе сбит еще один вражеский дрон. Об этом сообщили в ОК "Север".

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Дата публикации
Просмотры
4379
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