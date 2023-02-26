У Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух - очевидці

Обставини події встановлюються.
У Києві вночі 26 лютого під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це у коментарі ТСН.ua повідомили місцеві жителі.
Вибух чули жителі одного із житлових масивів на Лівому березі в Києві. Наразі обставини подій невідомі.
"Було чути сильний вибух і відлуння", - повідомили у коментарі ТСН.ua.
Інші очевидці інформують, що чули звуки, схожі на постріли. Наразі офіційної інформації про те, що відбувається у столиці немає.
"ППО вже має позитивні результати роботи", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, вночі 26 лютого у Києві, Київській, Полтавській, Житомирській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, може існувати загроза ударів іранськими дронами.
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