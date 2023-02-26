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У Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух - очевидці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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8545
Час на прочитання
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У Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух - очевидці

Фото: Associated Press

Обставини події встановлюються.

У Києві вночі 26 лютого під час повітряної тривоги пролунав вибух. 

Про це у коментарі ТСН.ua повідомили місцеві жителі. 

Вибух чули жителі одного із житлових масивів на Лівому березі в Києві. Наразі обставини подій невідомі. 

"Було чути сильний вибух і відлуння", - повідомили у коментарі ТСН.ua. 

Інші очевидці інформують, що чули звуки, схожі на постріли. Наразі офіційної інформації про те, що відбувається у столиці немає. 

"ППО вже має позитивні результати роботи", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

Нагадаємо, вночі 26 лютого у Києві, Київській, Полтавській, Житомирській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, може існувати загроза ударів іранськими дронами. 

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Дата публікації
Перегляди
8545
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