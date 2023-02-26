У Києві можуть перейменувати одну із вулиць на честь загиблого ексочільника МВС Дениса Монастирського

Депутати вже зібрали 150 підписів для втілення відповідної ініціативи та анонсували зустріч з київською владою.

У Києві планують перейменувати одну зі столичних вулиць на честь ексочільника МВС Дениса Монастирського, який загинув під час трагедії у Броварах, 18 січня.

Про це повідомила представниця Партії "Слуга народу" Галина Янченко в Facebook.

За її словами, відповідну пропозицію ініціювали народні депутати України. Наразі вдалося зібрати 150 підписів.

"Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС ім'ям Дениса Монастирського. Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів", - написала вона.

Також нардеп уточнила, що парламентарії хочуть обговорити питання про перейменування вулиці з київською владою вже наступного тижня.

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Авіатрагедія у Броварах

Нагадаємо, у Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа: розбився вертоліт ДСНС. На його борту було десять людей, серед яких керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що зранку перед авіатрощею в Броварах отримав повідомлення від Дениса Монастирського.

В Українському домі церемонію прощання з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі в Броварах, відвідали президент Володимир Зеленський та перша леді Олена.

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