В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв — очевидцы

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Киеве ночью 26 февраля во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом в комментарии ТСН.ua. сообщили местные жители.
Взрыв слышали жители одного из жилых массивов на Левом берегу в Киеве. Пока обстоятельства событий неизвестны.
"Был слышен сильный взрыв и эхо", — сообщили в комментарии ТСН.ua.
Другие очевидцы информируют, что слышали звуки, подобные выстрелам. Пока официальной информации о происходящем в столице нет.
"У ПВО уже есть положительные результаты работы", — написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, ночью 26 февраля в Киеве, Киевской, Полтавской, Житомирской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. По предварительным данным, может существовать угроза ударов по иранским дронам.
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