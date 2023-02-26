В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв — очевидцы

В Киеве ночью 26 февраля во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом в комментарии ТСН.ua. сообщили местные жители.

Взрыв слышали жители одного из жилых массивов на Левом берегу в Киеве. Пока обстоятельства событий неизвестны.

"Был слышен сильный взрыв и эхо", — сообщили в комментарии ТСН.ua.

Другие очевидцы информируют, что слышали звуки, подобные выстрелам. Пока официальной информации о происходящем в столице нет.

"У ПВО уже есть положительные результаты работы", — написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, ночью 26 февраля в Киеве, Киевской, Полтавской, Житомирской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. По предварительным данным, может существовать угроза ударов по иранским дронам.

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