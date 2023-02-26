У Борисполі чоловік викинув пса з вікна багатоповерхівки

У Борисполі Київської області до поліції надійшло повідомлення від очевидця, який заявив, що чоловік викинув пса у вікно багатоповерхової будівлі.

Про це розповів очільник столичної поліції Андрій Нєбитов.

Слідчі та правоохоронці виїхали на місце події та розпочали невідкладні слідчі дії. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Тварина, на жаль, загинула.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік повісив на дереві пса сусідів. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Довідка:

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

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