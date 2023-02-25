Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві на Подолі спалахнула масштабна пожежа: язики вогню здіймаються в небо (відео, фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2391
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві на Подолі спалахнула масштабна пожежа: язики вогню здіймаються в небо (відео, фото)

Фото: Віталій Кличко/Тelegram

На місці пожежі працюють усі служби. Чи є постраждалі - наразі невідомо.

У суботу, 25 лютого, вдень у Подільському районі столиці виникла пожежа. Загорання трапилося на підприємстві.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці - згодом", - йдеться у повідомленні мера міста. 

У пабліках з'явилося відео пожежі на підприємстві. На кадрах видно масштаби загорання. У небо здіймаються язики вогню та чорний густий дим.

Як стало відомо із випуску ТСН, горять склади із лакофарбовими матеріалами. Зайнялася будівля, а поряд чути легкі вибухи - це вибухи від тріску шиферу, який палає, і банок із фарбою. 

Чи є постраждалі і що спровокувало пожежу - поки невідомо. 

© ТСН
Фото: ТСН

Нагадаємо, у Києві дівчина стрибнула на колії метро і йшла назустріч поїзду. Інцидент трапився на станції метро "Льва Толстого".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2391
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація