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Пожежу в Подільському районі Києва локалізували: Кличко показав відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Час на прочитання
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Пожежу в Подільському районі Києва локалізували: Кличко показав відео

Фото: facebook/Віталій Кличко

Постраждалих наразі не виявлено.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа в Подільському районі столиці 25 лютого була локалізована.  

Про це міський голова написав у Мережі та опублікував відео з місця подій.

"Пожежа в Подільському районі локалізована. Рятувальники продовжують роботи з гасіння", – йдеться в заяві Кличка.

Водночас у КМВА повідомили, що ліквідація пожежі триває і постраждалих там не виявлено.

"Пожежа на складі лакофарбових виробів. Станом на 17:00. Ліквідація пожежі триває, сил та засобів достатньо. Наразі потерпілих не виявлено", – йдеться в опублікованій інформації. 

Нагадаємо, вдень 25 лютого у Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, а саме на складі лакофарбових матеріалів.

Площа займання оцінювалася у 2000 кв. м. На місці події працють майже 100 рятувальників. Через пожежу перекрито рух у частині вулиці Новокостянтинівської та повністю перекрита вулиця Нахімова.

Площа займання в 3000 квадратних метрів: подробиці пожежі в столиці

Площа займання в 3000 квадратних метрів: подробиці пожежі в столиці

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Дата публікації
Перегляди
374
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