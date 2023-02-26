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В Борисполе мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки

В Борисполе мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки

Фото: pixabay.com

Животное погибло на месте.

В Борисполе Киевской области в полицию поступило сообщение от очевидца, который заявил, что мужчина выбросил пса из окна многоэтажного дома.

Об этом рассказал глава столичной полиции Андрей Небитов.

Следователи и правоохранители выехали на место происшествия и приступили к неотложным следственным действиям. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Животное, к сожалению, погибло.

Напомним, в Житомирской области мужчина повесил на дереве пса соседей. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Справка:

В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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