В Борисполе мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки

Животное погибло на месте.
В Борисполе Киевской области в полицию поступило сообщение от очевидца, который заявил, что мужчина выбросил пса из окна многоэтажного дома.
Об этом рассказал глава столичной полиции Андрей Небитов.
Следователи и правоохранители выехали на место происшествия и приступили к неотложным следственным действиям. По этому факту возбуждено уголовное производство.
Животное, к сожалению, погибло.
Напомним, в Житомирской области мужчина повесил на дереве пса соседей. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Справка:
В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.
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