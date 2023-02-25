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У метро Києва затримали чоловіка з гранатою

У метро Києва затримали чоловіка з гранатою

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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386
Час на прочитання
1 хв
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У метро Києва затримали чоловіка з гранатою

Фото: Національна поліція Києва

Правоохоронці затримали пасажира з гранатою у київському метрополітені.

У Києві на станції метро "Мінська" правоохоронці затримали чоловіка, який мав при собі гранату "Ф-1" та запал до неї.

Про це повідомила пресслужба ГУ нацполіції Києва.  

За зберігання гранати чоловікові загрожує від трьох до семи років за ґратами.

Як повідомляється, правоохоронці помітили громадянина на станції метро "Мінська", який постійно озирався та вів себе підозріло. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки та виявили у нього в кишені гранату "Ф-1" та запал до неї. Затриманий – 29-річний уродженець Одеської області. 

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Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт. 

Нагадаємо, у Києві хочуть забудувати житлом цілий район.

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Дата публікації
Перегляди
386
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