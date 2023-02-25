На місці події працює майже сто рятувальників: що відомо про пожежу на підприємстві на Подолі (фото, відео) 

Попередньо, постраждалих немає. Рятувальників працюють на місці події, щоб локалізувати пожежу

У суботу, 25 лютого, у Подільському районі Києва виникла пожежа. Станом на зараз відомо, що загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств.

Про це повідомив мер Кмиєва Віталій Кличко.

За його словами, площа пожежі становить 2000 кв к. На місці події працює майже сотня рятувальників.

"18 одиниць техніки задіяні для гасіння пожежі в Подільському районі. Загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу", - йдеться у його дописі у Telegram.

Як йдеться у сюжеті ТСН, горить склад у промисловій зоні, 70% приміщення захоплене вогнем. Рятувальники працюють, тож інтенсивність вогню і диму знижуються, гасять вже і піною. Зранку свідки помітили людей на складі із лакофарбовими матеріалами, але пожежа зайнялася тільки по обіді. Що стало причиною загорання, поки версій немає. Попередньо, постраждалих немає.

У Київській міській військовій адміністрації попередили, що через пожежу перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю вулиця Нахімова. Тож правоохоронці закликають водіїв завчасно планувати маршрут руху.

"Патрульна поліція забезпечуює регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - зауважали у КМВА.

Нагадаємо, близько 15:00 25 лютого у Подільському районі столиці виникла пожежа на підприємстві. На кадрах, опублікованих у місцевих телеграм-каналах, видно масштаби загорання. У небо здіймаються язики вогню та чорний густий дим.

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