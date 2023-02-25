У Києві дівчина стрибнула на колії метро і йшла назустріч поїзду (фото)

Машиніст вчасно загальмував.
У Київському метрополітені стався інцидент. На станції метро "Льва Толстого" дівчина стрибнула на колії. Очевидці кажуть, що вона йшла коліями назустріч поїзду, який прибував на станцію.
Машиніст встиг вчасно загальмувати – поїзд зупинився перед самим заїздом на станцію. Дівчина не постраждала, до неї на колії спустився чоловік з рюкзаком і обійняв її прямо перед поїздом.
В поліції метрополітену підтвердили, що такий випадок дійсно був зафіксований на станції метро "Льва Толстого".
"Правоохоронці отримали виклик, що дівчина стрибнула і перебуває на коліях. Вони швидко відреагували на повідомлення, сумісними зусиллями з працівниками метрополітену витягли дівчину з колії, викликали швидку, медики її оглянули. Тілесних ушкоджень не виявили. З нею все добре», - розповіли ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.
В поліції кажуть, що їм нічого невідомо про чоловіка, який спустився до дівчини. Можливо, це стороння людина або все ж таки її знайомий. В поліції лише зазначили, що дівчина досить юного віку, а оскільки її здоров’ю нічого не загрожувало, то її вік не уточнювали.
Нагадаємо:
- У Харкові пасажир стрибнув на колії. Машиніст потяга встиг вчасно загальмувати. Хлопця вчасно дістали з рейок.
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