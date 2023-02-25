У Києві дівчина стрибнула на колії метро і йшла назустріч поїзду (фото)

У Київському метрополітені стався інцидент. На станції метро "Льва Толстого" дівчина стрибнула на колії. Очевидці кажуть, що вона йшла коліями назустріч поїзду, який прибував на станцію.

Машиніст встиг вчасно загальмувати – поїзд зупинився перед самим заїздом на станцію. Дівчина не постраждала, до неї на колії спустився чоловік з рюкзаком і обійняв її прямо перед поїздом.

В поліції метрополітену підтвердили, що такий випадок дійсно був зафіксований на станції метро "Льва Толстого".

"Правоохоронці отримали виклик, що дівчина стрибнула і перебуває на коліях. Вони швидко відреагували на повідомлення, сумісними зусиллями з працівниками метрополітену витягли дівчину з колії, викликали швидку, медики її оглянули. Тілесних ушкоджень не виявили. З нею все добре», - розповіли ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.

В поліції кажуть, що їм нічого невідомо про чоловіка, який спустився до дівчини. Можливо, це стороння людина або все ж таки її знайомий. В поліції лише зазначили, що дівчина досить юного віку, а оскільки її здоров’ю нічого не загрожувало, то її вік не уточнювали.

Нагадаємо:

У Харкові пасажир стрибнув на колії. Машиніст потяга встиг вчасно загальмувати. Хлопця вчасно дістали з рейок.

Машиніст потяга встиг вчасно загальмувати. Хлопця вчасно дістали з рейок. Також у київському метро хлопець намагався скоїти самогубство і стрибнув на колії. Рятувальники вчасно встигли надали допомогу молодику, який потрапив під потяг на станції метро "Арсенальна".

Рятувальники вчасно встигли надали допомогу молодику, який потрапив під потяг на станції метро "Арсенальна". В метро Москви чоловік стрибнув під поїзд, намагаючись покінчити життя самогубством.

Кияни цього очікували від початку війни: у підземці запрацюють усі станції метро

Читайте також: