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У Києві дівчина стрибнула на колії метро і йшла назустріч поїзду (фото)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
2202
Час на прочитання
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У Києві дівчина стрибнула на колії метро і йшла назустріч поїзду (фото)

Фото: Українська правда

Машиніст вчасно загальмував.

У Київському метрополітені стався інцидент. На станції метро "Льва Толстого" дівчина стрибнула на колії.  Очевидці кажуть, що вона йшла коліями назустріч поїзду, який прибував на станцію.

Машиніст встиг вчасно загальмувати – поїзд зупинився перед самим заїздом на станцію. Дівчина не постраждала, до неї на колії спустився чоловік з рюкзаком і обійняв її прямо перед поїздом.

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В поліції метрополітену підтвердили, що такий випадок дійсно був зафіксований на станції метро "Льва Толстого".

"Правоохоронці отримали виклик, що дівчина стрибнула і перебуває на коліях. Вони швидко відреагували на повідомлення, сумісними зусиллями з працівниками метрополітену витягли дівчину з колії, викликали швидку, медики її оглянули. Тілесних ушкоджень не виявили. З нею все добре», - розповіли ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.

В поліції кажуть, що їм нічого невідомо про чоловіка, який спустився до дівчини. Можливо, це стороння людина або все ж таки її знайомий. В поліції лише зазначили, що дівчина досить юного віку, а оскільки її здоров’ю нічого не загрожувало, то її вік не уточнювали.

Нагадаємо:

  • У Харкові пасажир стрибнув на колії. Машиніст потяга встиг вчасно загальмувати. Хлопця вчасно дістали з рейок.
  • Також у київському метро хлопець намагався скоїти самогубство і стрибнув на колії. Рятувальники вчасно встигли надали допомогу молодику, який потрапив під потяг на станції метро "Арсенальна".
  • В метро Москви чоловік стрибнув під поїзд, намагаючись покінчити життя самогубством.

Кияни цього очікували від початку війни: у підземці запрацюють усі станції метро

Кияни цього очікували від початку війни: у підземці запрацюють усі станції метро

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Дата публікації
Перегляди
2202
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