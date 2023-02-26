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На Київщині у будинку вибухнув газ – є постраждалий

На Київщині у будинку вибухнув газ – є постраждалий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині у будинку вибухнув газ – є постраждалий

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Внаслідок вибуху газу у приватному будинку травмована одна людина.

У селі Здвижівка Київської області у неділю вранці, 26 лютого, стався вибух газу у приватному будинку. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.  

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.

"26 лютого о 08:31 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення, що стався вибух природного газу без подальшого горіння в с. Здвижівка, Студентський провулок. На місце виклику було направлено чергові караули 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли надзвичайники, у одноповерховому житловому будинку стався вибух природного газу без подальшого горіння. Постраждалу особу з опіками госпіталізовано до лікарні. 

Нагадаємо, 25 лютого у Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів.

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Дата публікації
Перегляди
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