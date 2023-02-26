На Київщині у будинку вибухнув газ – є постраждалий

Внаслідок вибуху газу у приватному будинку травмована одна людина.
У селі Здвижівка Київської області у неділю вранці, 26 лютого, стався вибух газу у приватному будинку. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.
"26 лютого о 08:31 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення, що стався вибух природного газу без подальшого горіння в с. Здвижівка, Студентський провулок. На місце виклику було направлено чергові караули 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли надзвичайники, у одноповерховому житловому будинку стався вибух природного газу без подальшого горіння. Постраждалу особу з опіками госпіталізовано до лікарні.
Нагадаємо, 25 лютого у Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів.
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