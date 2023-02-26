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На Киевщине в доме взорвался газ – есть пострадавший

На Киевщине в доме взорвался газ – есть пострадавший

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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261
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На Киевщине в доме взорвался газ – есть пострадавший

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В результате взрыва газа в частном доме травмирован один человек.

В селе Здвижовка Киевской области в воскресенье утром, 26 февраля, произошел взрыв газа в частном доме. В результате инцидента пострадал один человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киевской области.

"26 февраля в 08:31 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что произошел взрыв природного газа без дальнейшего горения в с. Здвижовка, Студенческий переулок. На место вызова были направлены очередные караулы 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка. и 58 Государственного пожарно-спасательного поста пгт Клавдиево-Тарасово", — говорится в сообщении.

Как рассказали чрезвычайники, в одноэтажном жилом доме произошел взрыв природного газа без дальнейшего горения. Пострадавший с ожогами госпитализирован в больницу.

Напомним, 25 февраля в Подольском районе Киева загорелся масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

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Дата публикации
Просмотры
261
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