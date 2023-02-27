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У двох районах на Київщині чути вибухи: українців попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У двох районах на Київщині чути вибухи: українців попередили про небезпеку

Фото: Associated Press

Сили ППО готові збивати ворожі цілі.

У Київській області в ніч проти 27 лютого виявили ворожі цілі, у двох районах спрацювала ППО. Українців закликають бути в укриттях. 

Про це повідомили в Київській ОВА. 

"Жителі Київщини! Над регіоном виявлені ворожі повітряні цілі. Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні. 

Також в ОВА повідомляють, що над областю уже працює ППО. 

"На Київщині працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про успішну роботу ППО в Броварському та Бориспільському районах Київщини. 

Нагадаємо, вночі 26 лютого в північних та східних областях України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ударів іранськими дронами. 

Також жителі Києва повідомляють про звуки, схожі на вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
1666
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