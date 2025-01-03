Атака на Київ: постраждала жінка, деталі від влади

Тривога у столиці тривала понад три години.
Через атаку безпілотниками на Київ 3 січня унаслідок падіння уламків постраждала молода жінка. Минулося без значних руйнувань.
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Посадовець вказав, що ворог завдав удару БпЛА по столиці. Тривога розпочалася о 4:00 і тривала понад три години.
Сили оборони знищили більшість безпілотників ще на підступах до Києва. У Голосіївському та Дарницькому районах зафіксовані падіння уламків дронів.
Через це постраждала жінка.
"На щастя, значних руйнувань вдалося уникнути. Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася", – написав Ткаченко.
Нагадаємо, раніше голова МВА повідомив про пожежу у приватному будинку в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.
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