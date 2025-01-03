Атака на Київ: постраждала жінка, деталі від влади

Тривога у столиці тривала понад три години.

Через атаку безпілотниками на Київ 3 січня унаслідок падіння уламків постраждала молода жінка. Минулося без значних руйнувань.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Посадовець вказав, що ворог завдав удару БпЛА по столиці. Тривога розпочалася о 4:00 і тривала понад три години.

Сили оборони знищили більшість безпілотників ще на підступах до Києва. У Голосіївському та Дарницькому районах зафіксовані падіння уламків дронів.

Через це постраждала жінка.

"На щастя, значних руйнувань вдалося уникнути. Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася", – написав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше голова МВА повідомив про пожежу у приватному будинку в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.

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