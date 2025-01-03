Росіяни атакували Київську область дронами: фото наслідків

Вночі 3 січня російські військові атакували безпілотниками Київську область. Уламки збитих цілей спричинили трагедії в кількох районах. Є загиблий.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватних житлових будинків та одну господарчу споруду. У Фастівському районі через падіння уламків травмовано молоду жінку 2002 року народження.

На Броварщині було пошкоджено вантажний автомобіль. Водій фури загинув на місці від поранень уламками.

Фото наслідків

Наслідки обстрілів Київської області армією РФ вночі проти 3 січня. / Фото: ДСНС у Київській області

Наслідки обстрілів Київської області армією РФ вночі проти 3 січня. / Фото: ДСНС у Київській області

Наслідки обстрілів Київської області армією РФ вночі проти 3 січня. / Фото: ДСНС у Київській області

Наслідки обстрілів Київської області армією РФ вночі проти 3 січня. / Фото: ДСНС у Київській області

Нагадаємо, вночі сталася атака "Шахедів" по Київщині. Одна людина загинула, четверо поранені.

Читайте також: