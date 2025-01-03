Атака на Киев: пострадала женщина, детали от власти

Тревога в столице длилась более трех часов.

Из-за атаки беспилотниками на Киев 3 января в результате падения обломков пострадала молодая женщина. Обошлось без значительных разрушений.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Чиновник указал, что враг нанес удар БпЛА по столице. Тревога началась в 4:00 и продолжалась более трех часов.

Силы обороны уничтожили большинство беспилотников еще на подступах к Киеву. В Голосеевском и Дарницком районах зафиксированы падения обломков дронов.

Из-за этого пострадала женщина.

"К счастью, значительных разрушений удалось избежать. Пострадала молодая женщина, получившая ожог руки, от госпитализации она отказалась", – написал Ткаченко.

Напомним, ранее глава ГВА сообщил о пожаре в частном доме в Дарницком районе в результате падения обломков сбитых БпЛА.

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