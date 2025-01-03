В результате вражеской атаки есть падение обломков — власть

Враг продолжает атаковать Киев.
В результате вражеской атаки на столицу Украины по предварительной информации есть падение обломков в Голосеевском районе Киева.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, все службы направляются на место.
"Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
"В Голосеевском районе, где упали обломки БПЛА, пожара нет. Службы обследуют место", — добавил мэр города Виталий Кличко.
"В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается", - добавил позже Тимур Ткаченко.
"В Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БПЛА, пострадавших нет", - заверил Кличко.
Ранее сообщалось, что в воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.