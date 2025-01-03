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В результате вражеской атаки есть падение обломков — власть

В результате вражеской атаки есть падение обломков — власть

Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает атаковать Киев.

В результате вражеской атаки на столицу Украины по предварительной информации есть падение обломков в Голосеевском районе Киева.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, все службы направляются на место.

"Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

"В Голосеевском районе, где упали обломки БПЛА, пожара нет. Службы обследуют место", — добавил мэр города Виталий Кличко.

"В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается", - добавил позже Тимур Ткаченко.

"В Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БПЛА, пострадавших нет", - заверил Кличко.

Ранее сообщалось, что в воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе.

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