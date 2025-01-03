Россияне атаковали Киевскую область дронами: фото последствий

Погиб один человек.
Ночью 3 января русские военные атаковали беспилотниками Киевскую область. Обломки сбитых целей повлекли за собой трагедии в нескольких районах. Есть погибший.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В Белоцерковском районе повреждены четыре частных жилых дома и одно хозяйственное сооружение. В Фастовском районе из-за падения обломков травмирована молодая женщина 2002 года рождения.
В Броварской области был поврежден грузовой автомобиль. Водитель фуры погиб на месте от ранений обломками.
Фото последствий
Напомним, ночью произошла атака "Шахедов" по Киевщине. Один человек погиб, четверо ранены.