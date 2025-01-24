Атака на Глеваху і Бровари: свіжі подробиці від ДСНС

Наразі відомо про загиблого чоловіка у Глевасі і про загиблих чоловіка з жінкою у Броварах.

Подробиці про наслідки атаки на Глеваху та Бровари у Київській області повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Наразі відомо про трьох загиблих та одного постраждалого.

Про це речниця ГУ ДСНС у Київські області Вікторія Рубан розповіла у ефірі телемарафону.

"Зараз ми знаходимося у Глевасі, де внаслідок влучання уламків у десятиповерховий житловий будинок сталося загорання на шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому поверхах. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка на сьомому поверсі. Також одного чоловіка було врятовано за допомогою автодрабини з шостого поверху. І жінку, яка опинилася заблокована за металевими дверима, також було виведено на вулицю", – розповіла Рубан.

За її словами, водночас внаслідок ворожої атаки у Броварах загинули двоє людей. Там внаслідок влучання уламків дронів сталося руйнування будинку. На місці ще тривають роботи з ліквідації наслідків.

"Спочатку було виявлено тіло чоловіка. Потім було виявлено на другому поверсі тіло жінки", – додала речниця ДСНС.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 січня російські безпілотники атакували Глеваху і Бровари. Зокрема, у Глевасі через падіння уламків спалахнула пожежа у 10-поверховому житловому будинку.

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