Атака по Київщині: з'явилися фото наслідків ворожого удару

У ніч проти 24 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, уламки одного з яких влучили у багатоповерхівку у Фастівському районі Київської області.

Рятівники працюють на місці удару, повідомили у ДСНС.

"На Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах. Евакуйовано 150 мешканців. Врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го. Виявлено загиблого чоловіка",- йдеться у повідомленні.

На місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Розгорнуто пункт незламності.

У Броварах уламки БпЛА зруйнували житловий будинок із займанням. Ліквідація завершена о 04:14 на площі 120 м². Виявлено тіло загиблого чоловіка, тривають пошуки його дружини.

Нагадаємо, у повітрі на території Київської області було зафіксовано БпЛА. Сили ППО спрацювали по цілях.

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