Смертельна атака по Київщині 24 січня: реакція Зеленського

Президент України відреагував на атаку по Київській області, яку сьогодні вночі, 24 січня, влаштували росіяни.

Про це йдеться у повідомленні президента.

"Усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару "Шахедами". Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція", - написав він.

Президент також подякував працівникам ДСНС України, медичним працівникам, поліцейським і всім, хто допомагає рятувати людей.

"Дякую також кожному лідеру, кожній країні, які здійснюють тиск на Росію для того, щоб ця неспровокована й терористична війна закінчилась. Зокрема, за кожен компонент для виробництва "Шахедів" і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті", - додав Зеленський.

Що відомо про атаку по Київщині

Вночі проти 24 січня росіяни атакували Київську область. За останніми даними, кількість загиблих зросла до трьох осіб.

Один із загиблих – чоловік 1988 року народження. Він мешкав у 10-поверхівці на Фастівщині, в яку влучили уламки БпЛА. Ще двоє загиблих – подружжя з Броварів: чоловік 1966 року народження та жінка 1965 року народження. На їхній будинок також впали уламки безпілотника, внаслідок чого будинок зайнявся.

За даними Нацполіції, в регіоні унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, в якій руйнувань зазнали 11 квартир. В іншому районі Київщини пошкоджено вісім приватних будинків, три автівки , магазин, господарська споруда та паркан.

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