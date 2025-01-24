Атака на Глеваху и Бровары: свежие подробности от ГСЧС

Пока известно о погибшем мужчине в Глевахе и о погибших мужчине с женщиной в Броварах.

Подробности о последствиях атаки на Глеваху и Бровары в Киевской области сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Сейчас известно о трех погибших и одном пострадавшем.

Об этом пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала в эфире телемарафона.

"Сейчас мы находимся в Глевахе, где в результате попадания обломков в десятиэтажный жилой дом произошло возгорание на шестом, седьмом, восьмом, девятом этажах. К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины на седьмом этаже. Также один мужчина был спасен с помощью автолестницы с шестого этажа. И женщина, которая оказалась заблокирована за металлической дверью, также была выведена на улицу", – рассказала Рубан.

Также читайте Атака по Киевщине: появились фото последствий вражеского удара

По ее словам, в результате вражеской атаки в Броварах погибли два человека. Там в результате попадания обломков дронов произошло разрушение дома. На месте еще продолжаются работы по ликвидации последствий.

"Сначала было обнаружено тело мужчины. Потом было обнаружено на втором этаже тело женщины", — добавила пресс-секретарь ГСЧС.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 10 МИНУТ НАЗАД! НАЖИВО ИЗ КИЕВЩИНЫ: последствия ЖУТКОГО удара Шахедами

Напомним, в ночь на 24 января российские беспилотники атаковали Глеваху и Бровары. В частности, в Глевахе из-за падения обломков вспыхнул пожар в 10-этажном жилом доме.

Читайте также: