Ворожа атака безпілотників на Глеваху та Бровари: у Київській ОДА розповіли деталі та показали фото

Внаслідок удару "Шахедами" були пошкоджені будинки у Броварах та Глевасі, три людини загинули.

Чергова ворожа атака безпілотників по Глевасі та Броварам на Київщині забрала життя трьох людей.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, він розповів деталі про наслідки ворожої атаки на Київщину та оприлюднив фото.

Внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі та пожежі приватного будинку загинуло подружжя – 58-річний чоловік та 59-річна жінка.

Наслідки атаки "Шахедів" по Київщині у ніч проти 24 січня / Фото: Київська обласна держадміністрація

Вибуховою хвилею у цьому населеному пункті також було пошкоджено 8 приватних будинків та магазин.

Наслідки атаки "Шахедів" по Київщині у ніч проти 24 січня / Фото: Київська обласна держадміністрація

В іншому районі у пошкодженій через атаку 10-поверхівці загинув 36-річний чоловік. Ще чотири людини звернулися до медиків. Один із них, 26-річний чоловік – госпіталізований з опіком верхніх дихальних шляхів.

З будинку було евакуйовано орієнтовно 150 осіб. На місці встановлено Пункт незламності. Наразі продовжується обстеження квартир.

Наслідки атаки "Шахедів" по Київщині у ніч проти 24 січня / Фото: Київська обласна держадміністрація

У цьому ж населеному пункті також пошкоджено амбулаторію сімейної медицини та два багатоквартирних будинки. Крім цього понівечені автомобілі.

Наслідки атаки "Шахедів" по Київщині у ніч проти 24 січня / Фото: Київська обласна держадміністрація

"Побував на місцях. Всюди працюють відповідні оперативні служби, місцева влада. Необхідні матеріали для закриття вибитих вікон та ремонту пошкоджених дахів є. Працюємо разом, щоб надати людям всю необхідну допомогу", — зазначив Калашник.

На місці встановлено Пункт незламності / Фото: Київська обласна держадміністрація

На місці встановлено Пункт незламності / Фото: Київська обласна держадміністрація

На місці встановлено Пункт незламності / Фото: Київська обласна держадміністрація

На атаку "Шахедів" по Глевасі та Броварам вже відреагував президент Володимир Зеленський.

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