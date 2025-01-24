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Російська армія вдарила по Київщині "Шахедами": зросла кількість загиблих

Російська армія вдарила по Київщині "Шахедами": зросла кількість загиблих

Наслідки атаки РФ на Київську область 24 січня. / Фото: Поліція Київської області

Щонайменше одну людину травмовано.

У Київській області зросла кількість загиблих внаслідок атаки безпілотників вночі 24 січня. Наразі відомо вже про трьох жертв.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції. 

"На жаль, троє людей загинули. Також 26-річний чоловік отримав опіки. Потерпілого доставлено до лікарні, де надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що через удар РФ в одному з районів зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир. Крім того, в іншому районі Київщини пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

Як повідомлялося, вночі РФ здійснила атаку по Київщині. Уламки одного з дронів влучили у багатоповерхівку у Фастівському районі.

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