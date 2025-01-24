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Внаслідок атаки БпЛА на Київщині пошкоджено багатоверхівку: є руйнування фасаду на кількох поверхах.

Внаслідок атаки БпЛА на Київщині пошкоджено багатоверхівку: є руйнування фасаду на кількох поверхах.

Внаслідок атаки БпЛА на Київщині пошкоджено багатоверхівку: є руйнування фасаду на кількох поверхах.

Щодо потерпілих та ступенів пошкоджень – інформація згодом.  / Фото: із соцмереж

Перебувайте в безпечних місцях, поки загроза не мине.

Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів Київської області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Всі оперативні служби на місці. Проведено евакуацію мешканців будинку.

В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м2.

Щодо потерпілих та ступенів пошкоджень – інформація згодом. 

Тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях поки загроза не мине.

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

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